.

Das Vogtland im Grand-Prix-Fieber

Ein weiteres Mal gibt es am Mittwoch in der Vogtland Arena in Klingenthal die Weltklasse im Skispringen live zu erleben. Erstmals sind auch die Damen beim Sommer Grand Prix dabei.



Klingenthal – Einen Super-Sprungtag können die Fans am Mittwoch in der Sparkasse Vogtland Arena erleben. Insgesamt 120 Springerinnen und Springer haben gemeldet. Der VSC Klingenthal als Veranstalter gibt nachfolgend einige Hinweise zur Anund Abreise. Alle Besucher werden gebeten, am Mittwoch dem ausgeschilderten Parkleitsystem zu folgen und die Hinweise der Ordnungskräfte (Polizei/Feuerwehr/Einweiser) zu beachten.



Anreise mit dem Pkw: Für die Anreise mit dem Auto werden folgende Routen empfohlen:



– aus Richtung Dresden oder Bayern über die A72 – Abfahrt Plauen Süd, B92 – Ortsumgehung Oelsnitz – Schöneck

– aus Richtung Auerbach über Jägersgrün–Hammerbrücke – Muldenberg

– aus Richtung Falkenstein über Grünbach – Muldenberg

– aus Richtung Bad Elster beziehungsweise Adorf über B92 – Adorf – B283 – Markneukirchen – Klingenthal



In unmittelbarer Nähe der Arena sowie im Stadtgebiet und auf dem Kamm in Mühlleithen gibt es Parkplätze. Es werden kostenlose Bus- Shuttles angeboten, die zwischen Stadt beziehungsweise P&R-Parkplätzen und der Sparkasse Vogtland Arena verkehren.



Die Busse werden auf drei Linien pendeln: – blau – P+R Mühlleithen – Sparkasse Vogtland Arena zwischen 9.45 Uhr und 16.45 Uhr

– grün – Aschberg, Wende – Sparkasse Vogtland Arena zwischen 10.30 Uhr und 18 Uhr

– rot – Klingenthal, Kopernikusring – Sparkasse Vogtland Arena zwischen 9.47 Uhr und 16.47 Uhr. Mit an- und abreisebedingten Behinderungen auf der Falkensteiner Straße (Verbindungsstraße zwischen Klingenthal und Muldenberg) wird gerechnet.



Öffentliche Verkehrsmittel: Besonders den Skisprungfans aus dem Vogtland wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmittel zur Arena und wieder nach Hause fahren. In Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Vogtland werden folgende Fahrtmöglichkeiten für die Anreise angeboten:



– Sonderbus ab Plauen über Oelsnitz und Schöneck direkt zur Sparkasse Vogtland Arena, 9.25 Uhr ab Plauen, Busbahnhof

– Busse der Höhentour der Vreizeitlinie V200, ab Mylau 8.02 und 10.02 Uhr über Reichenbach – Auerbach nach Klingenthal

– Busse der Höhentour der Vreizeitlinie V200, ab Bad Elster 9.23 und 11.23 Uhr über Adorf – Markneukirchen nach Klingenthal

In Klingenthal müssen die Fans von den Bussen der Vreizeitlinie in die Shuttle-Busse der roten Pendellinie umsteigen, am besten an den Haltestellen Bahnhof, Zentrum oder Injekta.



Für die Abreise werden nach Bad Elster, Plauen und Mylau Sonderbusse eingesetzt. Diese starten direkt vor der Sparkasse Vogtland Arena rund 30 Minuten nach der Siegerehrung, also etwa 16.30 Uhr. Fans können auch mit der Vogtlandbahn zu den Wettkämpfen fahren, Linien RB 1, 8.02 Uhr ab Zwickau Zentrum – Falkenstein – Klingenthal sowie RB 5 Mehltheuer – 8.18 Uhr ab Plauen ob Bahnhof – Falkenstein – Klingenthal. Die Pendelbusse der roten Linie bringen die Fans vom Bahnhof zur Sparkasse Vogtland Arena bzw. nach dem Wettkampf wieder zum Bahnhof. Die Rückfahrt nach Plauen und Zwickau startet Klingenthal 17.16 Uhr.



Grundsätzlich wird darum gebeten, rechtzeitig anzureisen. Außerdem weist der VSC Klingenthal als Veranstalter darauf hin, dass Getränke, Glasflaschen oder Klappstühle laut Geschäftsbedingungen zum Wettkampf nicht mitgebracht werden dürfen.

Service

—————

www.weltcup-klingenthal.de

www.vogtlandauskunft.de



2018-10-01