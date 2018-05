.

Bikewelt Schöneck über Pfingsten geöffnet

Auf ein weiteres langes Wochenende können sich alle Downhiller zu Pfingsten 2018 in der Bikewelt Schöneck freuen. „Get ready for our trails / Mach Dich bereit für unsere Trails“ heißt es ab Freitag bis Pfingstmontag.



Am Freitag ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet und am Pfingstwochenende jeweils 10 bis 18 Uhr. Der Panoramasessellift wird an diesen vier Tagen in Betrieb sein, so dass niemand sein Rad bergauf schieben muss. Neben den beliebten Trails wie der in Deutschland einzigartigen Jumpline und dem coolen Flowtrail wird im modernen und großzügig angelegten Bikepark- Übungsparcours das Erlernen der Grundlagen in vielen Facetten ermöglicht.



Zur Verfügung stehen Pumptrack, Steilkurven, Sprünge und eine Drop Batterie – in verschiedenen Höhen, Weiten und Schwierigkeitsstufen. Die Kleinsten können mit Laufrad oder Fahrrad ihre ersten Versuche starten. Aber auch die Großen, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, können sich nach Lust und Laune ausprobieren. Foto: TireTest + Foto Bikewelt Schöneck ©M. Rohne



www.bikewelt-schoeneck.de



2018-05-17