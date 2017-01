.

57-Jähriger wegen Glockendiebstählen vor Gericht

Demmin/Markneukirchen – Ein mutmaßlicher Kirchenglocken-Dieb aus Sachsen muss sich am Donnerstag vor dem Amtsgericht Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) verantworten. Der 57-Jährige soll Ende 2015 zwei Glocken von Friedhöfen in Dahmen (Landkreis Rostock) und Hohenbrünzow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) gestohlen haben, wie eine Gerichtssprecherin am Montag in Neubrandenburg sagte.



Die mehr als 100 Kilogramm schweren Glocken waren Mitte 2016 durch Zufall bei anderen Ermittlungen gegen den Mann in dessen Wohnung in Markneukirchen gefunden worden. Das Motiv für den Diebstahl blieb bisher unklar. Die Glocken wurden inzwischen wieder aufgehängt. va

2017-01-24