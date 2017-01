.

Saso Avsenik und Oberkrainer im Musikwinkel

Markneukirchen – Was passiert, wenn der Enkel einer Musikerlegende merkt, dass in seinen Genen das Musiker-Gen und das Oberkrainer- Gen zusammenfinden?Saso Avsenik (auf Deutsch wird das übrigens „Sascho“ ausgesprochen) ist der Enkel des großen Slavko Avsenik, dem Gründervater der Oberkrainermusik.



Unter seiner Leitung haben sich 2009 im slowenischen Begunje, der „Wiege der Oberkrainermusik“, sieben junge Musikanten aufgemacht, ihrer musikalische Leidenschaft, der Oberkrainer-Musik nachzugehen und die Tradition dieser fesselnden Musikart weiter zu führen. Nun sind die jungen Oberkrainer am 12. Februar, 17 Uhr, in der Markneukirchener Musikhalle zu erleben. va

2017-01-26