Sächsische Grafiken mit Blick auf Europa

Die 11. Grafik-Biennale – „100 Sächsische Grafiken 2016“ macht seit Sonntag Station in Plauen. In der Malzhaus-Galerie werden 90 ausgewählte Werke gezeigt, die von den Juroren zu den Top-100 im ausgeschriebenen Wettbewerb gezählt wurden.



Nach Aussage von Friedrich Reichel, der nach dem plötzlichen Tod des Galeristen Peter Hochel die Organisation mit einem kleinen Team übernommen hatte, zeigten die Bilder in ihrer Vielfalt beispielhaft die verschiedenen künstlerischen Sichtweisen auf das Thema „Bei uns in Europa“.

Hierbei seien nur zwei Grafiken von Harald Alff erwähnt, die sich mit der „Festung Europa“ (im Bild) und vermeintlichen Europäischen Werten – in Form von Markennamen – beschäftigen.



Gesellschaftskritisch setzen sich die Künstler mit dem Thema kurzfristig auseinander, was handwerklich zeitliche Grenzen setze, wie das Jurymitglied, der Kustos der Sammlung Neue Sächsische Galerie in Chemnitz, Alexander Stoll, zur Vernissage am Sonntag Nachmittag betonte. Umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung von Franziska Köchel vom Vogtlandkonservatorium am Flügel, bevor die rund 50 anwesenden Kunstfreunde die fantastischen Grafiken in Augenschein nahmen. Ingo Eckardt

2017-01-16