.

Red Hot Chili Peppers aus Tschechien

Die Red Hot Chili Peppers sind aktuell eine der größten Rockbands. Sie veröffentlichten in 28 Jahren Bandgeschichte 10 reguläre Alben und unzählige Singles, Livealben, Greatest Hits Sampler.



In Deutschland begeisterte die kalifornische Band ihre Fans zuletzt 2012. Seitdem machen sie sich rar. Unabhängig davon musizieren seit einigen Jahren vier Jungs aus Tschechien im Stile der vier genialen Kalifornier. Insgesamt über 30 Titel stehen spielbereit zur Verfügung – am Samstag, 8. Juli, ab 20 Uhr, in der Kapelle Neuensalz. va

2017-06-19