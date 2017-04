.

Nur noch drei Mal Terror in Plauen

Plauen – Wohl noch nie wurde im Theater so viel in der Pause und nach der Vorstellung diskutiert wie bei diesem ganz besonderen und brisanten Stück: Terror von Ferdinand von Schirach.



Denn die Zuschauer wurden nicht nur zu Zeugen eines Gerichtsprozesses, in dem es um die Schuldfrage des Piloten eines Kampfjets ging, der eine von Terroristen entführte Passagiermaschine mit 164 Personen abschoss, um 70.000 Menschen in einem Fußballstadion zu retten.



Sie mussten darüberhinaus selber aktiv werden und über Schuld oder Unschuld des Piloten in diesem Gedankenexperiment abstimmen. Nun steht das Stück noch drei Mal auf dem Spielplan: am Freitag, sowie am 4. und 28. Mai. va

2017-04-21