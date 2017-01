.

Die Zeit von Werden und Vergehen

In den Raunächten – oder im Vogtländischen die Unternächte – erstirbt das alte Jahr und ein neues wird geboren. Man glaubte, in die Zukunft schauen und diese beeinflussen zu können.



Von Nico Schwappacher



Plauen/Hof – Was wird das Jahr mir bringen? Schon lange vor unserer Zeit stellten sich die Menschen um den Jahreswechsel herum diese Frage. Ein Umstand, der das Brauchtum und die Sagenwelt des Zeitraums vom Heiligabend bis zum 6. Januar entscheidend prägt: Es ist die Zeit der Raunächte, auch Zwölften oder Innernächt genannt. Die Rituale, die die Leute einst in dieser Zeit durchführten, die Geschichten, die sie sich erzählten – in ihnen spiegeln sich Werden und Vergehen.



Mit diesem Spannungsverhältnis aus Leben und Tod, Licht und Dunkelheit erklärt sich der Zeller Heimatund Brauchtumsforscher Adrian Roßner auch, weshalb die Tage um den Jahreswechsel mythisch derartig stark aufgeladen sind. „In den Raunächten zeigt sich einmal mehr die Macht der Symbolik“, sagt er. „Das Alte hört auf und etwas Neues beginnt.



Dass es insgesamt zwölf Raunächte gibt, könnte damit zusammenhängen, dass die Zwölf im Christentum wegen der zwölf Jünger als heilige Zahl angesehen wird.“ Wie es im Brauchtum häufig geschieht, haben sich Christentum und archaischer Volksglaube miteinander vermischt. Letzterer bot den Menschen oft naheliegendere Erklärungsmuster für die Phänomene an, mit denen sie es in ihrem alltäglichen Leben zu tun hatten. Pfiff beispielsweise der Waldwind durch die Ritzen der Häuser, konnte mancher schon mal auf den Gedanken kommen, ein „Wildes Heer“ tobe draußen umher.



Der Glaube an die „Wilde Jagd“ und das „Wilde Heer“ stammt noch von den Germanen, die glaubten, dass in den Raunächten ein jagender Geisterzug durch die Lüfte ziehe, angeführt von Wotan – unter dem Namen Odin auch als Hauptgott der nordischen Mythologie bekannt –, einer Riesengestalt mit Riesenhut und Sternenmantel. Wer den bösen Geistern begegnete, dem konnten sie übel mitspielen: Manch einen sollen sie mit sich fort genommen haben. Da half nur eines: sich flach auf den Boden legen, Augen schließen und die Arme hinter dem Kopf verschränken.



In der Figur des Wotan selbst sind Gut und Böse gleichermaßen angelegt: Einer Magd bei Hof soll er einen sich lebenslang immer wieder erneuernden Hasen am Bettgestell geschenkt haben; einem Jäger aus Münchberg, der ihn um ein Jagdgeschenk bat, spießte er hingegen einen bluttriefenden Pferdekopf ans Hoftor.



Es waren „die Dinge, die die Menschen bis heute interessieren“, wie Adrian Roßner sagt, die das Brauchtum der Raunächte bestimmten: „Kann ich mein Essen bezahlen? Wird die Ernte ausreichen? Lässt sich mein eigenes Zeug verkaufen? Bleiben meine Angehörigen gesund? Finde ich einen Partner?“ Die Sorge um die Ernte findet sich in der Sagengestalt des Bilmesschneiders wieder. „Die kennt heute so gut wie keiner mehr“, berichtet der Zeller.

„Dabei handelt es sich um den bedeutendsten Dämon überhaupt.“ Der Bilmesschneider, so glaubte die fränkische Landbevölkerung, komme in den Raunächten und kundschafte die Getreidefelder aus, damit er sie dann, wenn sie in den warmen Monaten Weizen, Roggen und Gerste trugen, mit seinen sichelförmigen Händen verwüsten könne.



Um Antworten auf ihre bohrenden existenziellen Fragen zu finden und ihr Schicksal zu beeinflussen, begingen die Menschen geheimnisvolle Kulte und Rituale. Als besonders geeignete Tage, um in die Zukunft zu blicken, galten der Heiligabend, Silvester sowie der 6. Januar, der Dreikönigstag oder Oberst, wie er in seiner Bedeutung als letzte Raunacht auch genannt wird. Silvester und der darauf folgende Neujahrstag waren in ihrem Brauchtum besonders auf die Ereignisse im kommenden Jahr ausgerichtet.



Bevor das Jahr jedoch beginnen konnte, hieß es, die bösen Geister des alten Jahres zu vertreiben – und zwar mit Lärm. Was uns heute Feuerwerk und Böller sind, waren den Menschen damals noch Peitschenknallen und Geschrei. Damit die Geister die Häuser verlassen konnten, sollten an Silvester alle Türen geöffnet bleiben.



Nachdem man an der Dorflinde gemeinsam dem Neujahrsläuten gelauscht hatte, verabschiedete sich so mancher zum Orakeln. Ein Brauch, der sich heute allenfalls noch im Bleigießen erhalten hat, damals aber weitaus vielgestaltiger daherkam: Unter Bauern war es zum Beispiel üblich, sich in der Silvesternacht so viele Eimer Wasser aus einem nahen Bach ins Haus zu holen, wie man Getreidesorten anbaute.

Auf der Unterseite der Eimer befestigten die Landwirte anschließend einen Zettel, auf dem jeweils der Name einer Getreidesorte geschrieben stand. Danach erhitzten sie das Wasser mit einem Kienspan. Bildeten sich feine Bläschen am Boden des Eimers, sollte die Getreidesorte, welcher der Eimer zugeteilt war, besonders gut gedeihen. Bildeten sich aber dunkle Wasserblasen, so glaubte man, sei der Sorte ein spärliches Wachstum beschieden.



Währenddessen klopfte manches Bauernmädchen an den Hühnerstall. Krähte zuerst der Hahn, sollte der Hochzeitstag nicht mehr fern sein. Machte sich jedoch zuerst die Henne bemerkbar, sollte die Jungfrau auch im neuen Jahr ledig bleiben. Bei all der Orakelei tat man jedoch gut daran, sich nicht zu lange vom Schlafen abhalten zu lassen. Und zwar nicht nur, weil man zu Nachbarn und Verwandten zum Neujahrwünschen ging, wie es vielerorts noch heute üblich ist, sondern auch deshalb, weil man glaubte, dass den, der an Neujahr früh aufstand, ein gutes Arbeitsjahr erwartete.

Und wer sich dann auch noch beeilte, rasch von der Kirche nach Hause zu kommen, der sollte im kommenden Jahr schnell mit der Arbeit fertig sein. Noch heute bekannt ist der Brauch, dass sich die Burschen an Neujahr „die Stärk“ oder auch „die Röt“ (ein gesundes rotes Gesicht) antrinken gehen.



Was nur wenige wissen: „Auch die Mädchen haben an Neujahr etwas zusammen unternommen und sich dabei die Schönheit angetrunken“, weiß Roßner. Und in den zwölf Unternächten Geträumtes soll dann in den Monaten des Jahres Wirklichkeit werden, wissen die Vogtländer.

2017-01-03