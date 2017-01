.

Skispaß hinterm Pferdeschwanz in Beerheide

Skijöring ist eine Wintersportart, bei der sich ein Skifahrer an einem Seil von einem Pferd, Schlittenhunden oder einem Motorfahrzeug ziehen lässt.



In Beerheide bei Auerbach hatte das Spektakel am Samstag Premiere – mit Pferden. Wie das Internet-Lexikon Wikipedia verrät, war Skijöring bei den Winterspielen 1928 in St. Moritz olympischer Demonstrationswettbewerb. va

2017-01-30