.

Pistole gezückt: Überfall auf Spielothek in Reichenbach

Reichenbach – Die Polizei sucht Zeugen: Zwei Unbekannte überfielen am Dienstag, 13.20 Uhr, eine Spielhalle an der Reichenbacher Burgstraße. Sie erpressten von einer Mitarbeiterin, unter vorgehaltener Pistole, Bargeld und flüchteten. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:



Der erste Mann, 30 bis 40 Jahre alt, ist 1,90 Meter groß, trug eine schwarz-braune Maske, sprach vogtländischen Dialekt und war mit einer olivfarbenen Tarnjacke und einer dunkelgrünen Hose (Muster ähnlich der Jacke) sowie hellblauen Stoffturnschuhen bekleidet. Der andere Tatverdächtige ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, trug ebenfalls eine schwarz-braune Maske und war mit einer dunkelbraunen Stoffjacke begleitet. Hinweise erbittet die Kripo in Zwickau, Telefon 0375/ 4284480. va

2017-01-26