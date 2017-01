.

Mylau: Kostüme für jeden Fasching

Die fünfte Jahreszeit steuert auf ihre heiße Phase zu: In Bad Brambach waren die Narren bereits voll in Aktion zu erleben und auch in Dehles im Burgsteingebiet ging es närrisch zu.



Am Wochenende startet Oelsnitz mit einem Büttenabend, in Irfersgrün geht es rund und in Reichenbach steigt der legendäre Tennisfasching. Für alle diese Veranstaltungen braucht es natürlich Kostüme, und die gibt es zum Beispiel in Mylau, in der Brücknerstraße 9. Das Foto zeigt Angelika Seifert und Firmenchef Thomas Particke.



Mehr als 2.500 Kostüme sind vorrätig – aber nicht mehr lange, denn die Faschingszeit ist angebrochen. Wer sich informieren will, kann das im Internet tun. va

2017-01-31