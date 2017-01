.

Drei-Türme-Stadt bei Reisemesse

Auerbach – Die Reisemesse „Erlebnis – Urlaub – Caravaning“ in Dresden wird am Wochenende zahlreiche Besucher anlocken. Auch Auerbachs Tourist-Information wird sich dabei präsentieren.



„Wir werden unsere Stadt vorstellen, über Ferienwohnungen informieren und Tipps zu Ausflügen in unsere Region geben“, kündigen Anita Kunz und Juli Graf an. Die beiden Mitarbeiterinnen der Auerbacher Tourist-Information haben sich für ihren Messeeinsatz am Freitag und Samstag optimal vorbereitet.



„Wir haben jede Menge Informationsmaterial im Gepäck und sind am Messestand des Tourismusverbandes Vogtland zu finden“, kündigt Anita Kunz an. Achtung: auf Grund der Reisemesse bleibt die Tourist- Information Auerbach am Freitag ganztägig geschlossen. HH

Service:

http://www.reisemesse-dresden.de/mes se/profil/

